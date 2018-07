Jubel in Moskau, Entsetzen in Washington

Mit Spannung ist das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin erwartet worden. Am Ende war klar: Kein Blatt passte zwischen die beiden, nicht ein kritisches Wort an Putin ging Trump über die Lippen. Einer Meinung waren die Staatschefs auch, als es um die mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016 ging. Am Ende jubelt Moskau über einen gelungenen Gipfel, in Washington herrscht großteils Entsetzen - bei Demokraten wie Republikanern.

