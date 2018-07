Was von der Fußball-WM in Erinnerung bleibt

Mit Frankreich als verdientem Weltmeister haben die Titelkämpfe in Russland einen würdigen Abschluss und in Kylian Mbappe auch einen neuen Superstar gefunden. Auch sonst gab es viel Positives - von der fußballerischen Stärke Europas und in jeder Hinsicht überzeugenden Gastgebern bis hin zum Videobeweis, der seine Feuertaufe bestand. Allerdings gab es auch weniger Erfreuliches wie die Schauspielerei von Brasilien-Star Neymar - die Tops und Flops der Fußball-WM 2018.

