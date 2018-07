Auto prallte gegen Baum: 38-Jährige tot

Eine 38 Jahre alte Klagenfurterin ist gestern Abend bei einem Verkehrsunfall auf der Rosental Bundesstraße (B85) bei Feistritz in Kärnten ums Leben gekommen. Sie prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

