Wie Pflanzenmütter mit ihren Kindern „sprechen“

Schwangerschaften beim Menschen und die Samenentwicklung bei Pflanzen sind sehr verschieden, es gibt aber auch Parallelen: Bei beiden sind Signale aus dem Gewebe der Mutter wichtig, damit sich ein gesunder Embryo entwickelt. Wie die beiden miteinander kommunizieren, haben nun Forscher am Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg geklärt.

