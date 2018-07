Frau in Steiermark nach Wohnungsbrand in Lebensgefahr

In der Nacht auf heute ist in Graz eine Wohnung in Vollbrand geraten. Laut Polizei wurden mindestens drei Bewohner ins Spital gebracht - eine 49-Jährige soll lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at