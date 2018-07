31-Jähriger starb in Kärnten an Überdosis

Wieder hat es einen Drogentoten in Kärnten gegeben. Wie erst heute bekanntwurde, starb am Freitag ein 31 Jahre alter Salzburger in Bad Kleinkirchheim an einer Überdosis. Es ist der zehnte Fall in diesem Jahr.

