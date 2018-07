„Prime Day“ zwang Amazon-Server in die Knie

Der Onlinehändler Amazon macht einen großen Teil seines Geschäfts inzwischen mit dem Vermieten von Serverspeicher. Doch ausgerechnet die Server der eigenen Seite gingen gestern zeitweise in die Knie.

Amazon rief zu Wochenbeginn den „Prime Day“ aus. Bis heute Mitternacht wirbt der Onlinehändler mit Schnäppchen für die Nutzerinnen und Nutzer des eigenen Premiumservices. Die Werbeaktion lockte von Beginn viele Kundinnen und Kunden auf die Amazon-Seite - bisweilen sogar zu viele.

„SORRY something went wrong“

Für viele war statt der Startseite nur eine Fehlermeldung zu sehen. Während in Europa oftmals ein Neuladen der Seite half, dürften sich die Ausfälle in den USA teilweise gravierender gestaltet haben. Anstatt Schnäppchen gab es vor allem für Nutzerinnen und Nutzer an der US-Westküste nur einen traurigen Hund zu sehen - und die Nachricht: „SORRY something went wrong on our end“. Inzwischen scheinen die Probleme weitestgehend behoben.

Der erste „Prime Day“ fand 2015 anlässlich des 20. Geburtstags des Onlineriesen statt. Die Werbeaktion wurde schnell zu einem bedeutenden wirtschaftlichen Faktor für das Unternehmen. Während des 30-stündigen Aktionszeitraums verzeichnet Amazon einen starken Anstieg an neuen Prime-Kundinnen und -Kunden. Außerdem werden rund 50 Prozent mehr Bestellungen getätigt als an einem durchschnittlichen Tag.