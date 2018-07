Neue Billigfluglinie will in Schwechat auf 30 Jets wachsen

Nach dem Start der Billigfluglinie Level am Flughafen Wien-Schwechat sind heute die weiteren Pläne des Unternehmens bekanntgegeben worden. In fünf Jahren will man in Wien auf 30 Jets wachsen.

