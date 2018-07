„Beunruhigender Trend“

Äußerst ambitionierte Ziele verfolgt die Europäische Union, wenn es um den Ausbau erneuerbarer Energie geht. Doch weltweit gesehen entfernt man sich derzeit in großen Schritten von vielerorts angestrebten Marken. Aus diesem Grund schlägt die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht Alarm: Die Ausgaben für Ökoenergie sind zuletzt markant gesunken - ein „beunruhigender Trend“.

Lesen Sie mehr …