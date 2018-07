Handydieb von Nova Rock verurteilt

Am Landesgericht Eisenstadt ist heute ein 31-jähriger Mann verurteilt worden. Er hatte mit einem Freund am Nova-Rock-Festival in Nickelsdorf 32 Handys und drei Geldbörsen samt 1.900 Euro gestohlen. Das Urteil: sieben Monate unbedingt.

