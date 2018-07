Kinder verkauft: Indien untersucht Mutter-Teresa-Heime

Indien hat die sofortige Untersuchung aller Kinderheime der Missionarinnen der Nächstenliebe angeordnet. Mitarbeiter eines Heims, das der von Mutter Teresa gegründete Orden betreibt, sollen Babys für die Adoption verkauft haben.

Die Einrichtung im indischen Bundesstaat Jharkhand wurde diesen Monat geschlossen, nachdem eine Nonne und eine dort angestellte Sozialarbeiterin verhaftet worden waren. Den beiden Frauen wird vorgeworfen, zumindest drei Babys an Adoptiveltern verkauft zu haben. Bei einem vierten Baby sollen sie es versucht haben.

Die Polizei begann in den Fall zu ermitteln, nachdem das örtliche Jugendamt gemeldet hatte, dass in dem Heim für alleinstehende Schwangere und Mütter ein Neugeborenes vermisst werde. Die Polizei fand nach eigenen Angaben Beweise, dass die beiden Frauen das Baby für umgerechnet rund 1.400 Euro an ein Paar im benachbarten Bundesstaat Uttar Pradesh verkaufen wollten.

Katholischer Bischof kritisiert Polizei

Laut der Polizei gestanden die beiden Frauen inzwischen, Kinder gegen Geld weitergegeben zu haben. Der Bischof von Ranchi, Jharkands Hauptstadt, sagte jedoch, das Geständnis sei unter Druck erpresst worden. Er beschuldigte die Polizei, sie „behandle die gesamte Mutter-Teresa-Organisation als eine kriminelle Bande“.

Auch die politische Führung in Westbengalen, wo der Orden seinen Hauptsitz hat, mutmaßte, dass der Fall Teil eines antichristlichen Vorgehens der nationalhinduistischen Regierungspartei BJP sei.