Kleinstes Schweizer Dorf wird zum Hotel

Aus Not ist das kleinste Schweizer Dorf Corippo im Verzascatal aktiv geworden: Um den Ort vor dem Aussterben zu bewahren, wird er zum Hotel. In Corippo gibt es Dutzende leerstehende Steinhäuser, nur noch zwölf Personen leben hier. Früher waren es mehr als 300.

Nun soll das Leben zurück ins Dorf, wenigstens im Sommer. Die Stiftung Corippo hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Dorf wiederzubeleben, und zwar als Tourismusprojekt.

Dorfplatz wird zur Lobby

Die Idee ist, das winzige Dorf in eine „verstreute Unterkunft“ umzuwandeln, mit einer Rezeption in der Osteria und etwa zehn über das Dorf verteilten Zimmern mit 20 bis 25 Betten. Die Stiftung Corippo hat in den letzten Jahren die Osteria und fünf Steinhäuser im Dorfkern sowie vier weitere am Dorfrand gekauft.

Für die erste Bauphase sind etwa 3,25 Millionen Franken (2,8 Mio. Euro) vorgesehen. Im Jahr 2020 wird Corippo dann Teil der neuen, aus sieben Ortschaften fusionierten Gemeinde Verzasca, die zusammen etwa 900 Einwohner haben wird.