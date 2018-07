Sobotka wünscht sich „Zeichen“ der FPÖ Richtung Israel

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat im Rahmen seines Israel-Besuchs am Dienstag Verständnis dafür gezeigt, dass das Land den direkten Kontakt mit FPÖ-Ministern ablehnt. Gleichzeitig wünsche man sich eine „Normalisierung“, betonte Sobotka. Der Nationalratspräsident sieht die FPÖ gefordert, entsprechende „Zeichen“ zu setzen.

Die Beziehungen zwischen Israel und Österreich sind grundsätzlich gut, allerdings boykottiert Israel wegen wiederholter antisemitischer Vorfälle in den blauen Reihen den direkten Kontakt mit Regierungsmitgliedern der Freiheitlichen, also auch der von der FPÖ nominierten parteifreien Außenministerin Karin Kneissl.

Im Delegationsgespräch in der Knesset sei „die Thematik aufgeworfen“ worden, allerdings nur am Rande, sagte Sobotka auf Anfrage der APA. „Wir können das verstehen“, erklärte der Nationalratspräsident, fügte aber auch hinzu: „Wir bedauern es.“ Man wünsche sich eine „Normalisierung“ - das könne nur durch Dialog gelingen, was eben nicht von heute auf morgen gehe. „Das braucht seine Zeit.“

„Richtige Schritte“

„Jeder in diesem Dialog ist aufgefordert, die richtigen Schritte zu setzen“, sagte Sobotka. Ein wesentlicher Ansatz in der Frage sei das Verhältnis der FPÖ zur Israelitischen Kultusgemeinde in Österreich, so der Nationalratspräsident.

Die Freiheitlichen hätten schon Schritte gesetzt, so der ÖVP-Politiker. Aber: „Es braucht von der FPÖ Zeichen“, so dass man die Distanzierung vom Antisemitismus „auch sehen kann“. Er könne die israelische Seite verstehen, sagte Sobotka, er selbst arbeite im Parlament aber „einwandfrei“ mit der FPÖ zusammen.