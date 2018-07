FIDMarseille: Festival der Dokumentarfilmperlen

Das FIDMarseille gilt als Frankreichs wichtigstes Filmfestival nach den Filmfestspielen in Cannes. Die 29. Ausgabe des auf Dokumentar- und Experimentalfilm spezialisierten Festivals ging gestern zu Ende. Während des Festivals wurden mehr als 150 Filme aus 37 Ländern in zehn Marseiller Kinos gezeigt. Viele der Wettbewerbsfilme feierten dabei ihre Weltpremiere.

Querschnitt des europäischen Kinos

Die großen Gewinner des Festivals waren „Roi Soleil“ von Albert Serra aus Spanien und „Second Time Around“ von Dora Garcia aus Belgien. Den Georges-de-Beauregard-Preis bekam mit „Paul Is Dead“ von Antoni Collot einer der wenigen Spielfilme, die beim Festival über die Leinwand flimmerten. Der Film beschäftigt sich mit dem Verlust nahestehender Menschen.

„Goldilocks Planets“ von Gael Lepingle wurde als bester französischer Film gewählt und nimmt sich der Lebensgeschichten der Mittelklasse aus der französischen Provinz an. Besonders nennenswert hielt die von Paula Gaitan aus Brasilien angeführte Festivaljury auch den Film „Tomorrow“ von Yuliya Shatun aus Minsk, die von der Tristesse eines flyerverteilenden Englischlehrers in einer verschneiten Kleinstadt in Weißrussland handelt.

Ebenfalls nennenswert war für die Jury „Backyard“ von Khaled Abdulwahed - eine deutsche Produktion, die mit Metaphern aus der Welt der Fotografie den Verlust der Heimat nachzustellen versucht.

Meisterklasse mit Hauptgast Huppert

Einen Festivalschwerpunkt bildete das FIDLab, in dessen Rahmen sich die Filmschaffenden vernetzen konnten. Zudem wurden Meisterklassen angeboten - unter anderem von Frankreichs Schauspielstar Isabelle Huppert, die das Festival auch eröffnet hatte.

Daneben wurde Huppert ein ganzes Seitenprogramm gewidmet. Wermutstropfen für internationale Gäste war hier allerdings, dass das Programm ausschließlich auf Französisch und ohne Untertitel angeboten wurde.