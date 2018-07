NÖ: FPÖ-Waldhäusl will Schächten an Wohnort knüpfen

Der niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) lässt strengere Regeln für das Schächten von Tieren prüfen. Konkret soll das rituelle Schlachten an den Wohnort geknüpft werden. Ein Ergebnis der Prüfung soll in zwei Wochen vorliegen. Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) meldete bereits Bedenken an.

IKG kündigt Widerstand an

Die IKG befürchtet, dass der Zugang zu koscherem Fleisch stark eingeschränkt werde. „Wir werden uns das nicht gefallen lassen“, so IKG-Präsident Oskar Deutsch gegenüber religion.ORF.at.

