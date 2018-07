Warnung vor zu wenig Geld für humanitäre Hilfe

Der Norwegische Flüchtlingsrat (Norwegian Refugee Council, NRC) warnt vor einem alarmierenden Mangel an finanziellen Mitteln für humanitäre Hilfe. Die internationale Gemeinschaft habe Hilfsorganisationen 2018 erst 35 Prozent des weltweit benötigten Budgets bereitgestellt, hieß es heute in einer Aussendung.

Laut UNO seien von den benötigten 25 Milliarden US-Dollar (21,33 Mrd. Euro) bis Ende Juni nur neun Mrd. US-Dollar zur Verfügung gestellt worden. „Es ist empörend, dass die UNO-Mitgliedsstaaten unglaubliche 1,7 Billionen US-Dollar für Militärausgaben aufbringen, aber weniger als ein Prozent davon für die Millionen Opfer von Kriegen und Naturkatastrophen bereitstellen“, sagte NRC-Generalsekretär Jan Egeland.

Flüchtlingsrat sieht Frage der Prioritäten

Der benötigte Betrag mache nur rund die Hälfte der Kosten für die Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 aus und sei in etwa gleich mit dem vorveranschlagten Preis für die von US-Präsident Donald Trump geplante Grenzmauer zu Mexiko. „Humanitäre Hilfe entscheidet über Leben und Tod in vielen schrecklichen Kriegsgebieten und von Umweltkatastrophen zerstörten Zonen“, so Egeland.

Es handle sich um eine Frage der Prioritäten, nicht um die Frage, was sich die internationale Gemeinschaft leisten könne, fügte er hinzu. Im letzten Jahrzehnt seien der Bedarf an humanitärer Hilfe erheblich gestiegen, während die verfügbaren Mittel nicht mitgewachsen seien.

Die Krise in der Demokratischen Republik Kongo führt die Liste der vernachlässigten Fälle von Vertreibung des NRC an. Trotz deren Ausmaß und Brutalität habe das Land die geringste Unterstützung erhalten. Lediglich rund 21 Prozent des von der UNO geforderten Budgets seien zur Verfügung gestellt worden.