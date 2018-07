NGO: Libysche Küstenwache ließ Frau und Kind ertrinken

Die spanische NGO Proactiva Open Arms hat heute schwere Vorwürfe gegen die libysche Küstenwache erhoben. Diese habe eine Frau und ein Kind an Bord eines Fischerbootes sterben lassen, weil sie nicht in ein libysches Schiff einsteigen wollten, twitterte der Chef der Hilfsorganisation, Oscar Camps.

„Die libysche Küstenwache hat davon berichtet, 18 Menschen in einem Boot humanitäre Hilfe geleistet zu haben. Sie hat aber nicht gesagt, dass sie zwei Frauen und ein Kind an Bord des Bootes gelassen und dieses versenkt haben, weil die beiden nicht in das libysche Schiff einsteigen wollten“, teilte Camps mit.

Küstenwache bestreitet Vorwürfe

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zeigte Camps das Foto vom Wrack des Bootes mit den Leichen einer Frau und eines Kindes. Das NGO-Schiff habe die zweite Frau retten können, hieß es. Die spanische Hilfsorganisation beklagte fehlende Rettungseinsätze in internationalen Gewässern.

Die libysche Küstenwache bestritt dagegen, für den Tod der beiden Migranten verantwortlich zu sein. „Alle 158 an Bord wurden gerettet, und niemand wurde zurückgelassen“, sagte der Verantwortliche für den zentralen Küstenabschnitt Libyens, Taufik al-Sakir gegenüber der dpa. Die Berichte über drei Zurückgelassene seien „lächerlich“.

Salvini schießt gegen NGO

Laut dem italienischen Innenminister Matteo Salvini befinden sich derzeit zwei Schiffe von Proactiva Open Arms in libyschen Gewässern. „Sie warten auf ihre Menschenladung. Sie sollten Zeit und Geld sparen: Die italienischen Häfen sehen sie nur auf einer Postkarte“, twitterte der Vizepremier und Chef der rechtspopulistischen Lega.

Salvini erfuhr in Italien aber auch teils scharfe Kritik. Der Ex-Verkehrsminister und Sozialdemokrat Graziano Delrio rief den Innenminister und Vizepremier auf, seinen „Kreuzzug des Hasses“ zu stoppen. Mit seinem scharfen Einwanderungskurs habe Salvini bereits mehrere Menschenleben auf dem Gewissen, kritisierte die Ex-Parlamentspräsidentin Laura Boldrini. „Bleiben wir menschlich“, appellierte Boldrini.