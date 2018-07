Für Trump Treffen mit Putin „noch besser“ als NATO-Gipfel

Nach heftiger Kritik in den USA hat US-Präsident Donald Trump sein Gipfeltreffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin demonstrativ als Erfolg dargestellt.

„Während ich ein tolles Treffen mit der NATO hatte, riesige Mengen Geld eingesammelt habe, hatte ich ein noch besseres Treffen mit Russlands Wladimir Putin“, schrieb Trump heute auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Leider werde dieser Erfolg in den Medien nicht so dargestellt, so Trump. „Die ‚Fake News‘-Medien spielen verrückt“, stufte der US-Präsident einmal mehr kritische Berichterstattung als Falschinformationen ein.

Harsche Kritik auch aus den eigenen Reihen

Die Kritik an dem Treffen zwischen Putin und Trump war zuvor so stark ausgefallen wie noch nie zuvor in den knapp 18 Monaten von Trumps Präsidentschaft. Von „Anbiederung“ war die Rede und von einem „Gewinn für Moskau“.

Selbst Trumps Vertraute hatten keine wohlmeinenden Worte für das Verhalten ihres Präsidenten über: „Beschämend, schändlich, verräterisch“, hieß es etwa auf Fox News. In Russland hingegen wurde Putin für sein Verhandlungsgeschick gelobt.

