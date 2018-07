Arbeiter in Kärnten mit Bagger 25 Meter abgestürzt

Ein Arbeiter ist gestern Abend in einem Steinbruch in St. Urban in Kärnten mit einem Bagger 25 Meter abgestürzt. Der schwer verletzte Mann befreite sich selbst aus der Fahrerkabine und alarmierte seinen Chef, der die Rettungskette in Gang setzte.

