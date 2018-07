Erster Auftritt in der Öffentlichkeit

Bei dem ersten Auftritt der aus der thailändischen Tham-Luang-Höhle geretteten Buben in der Öffentlichkeit am Mittwoch ist nichts dem Zufall überlassen worden. Bälle dribbelnd gelangten sie in den Saal der Pressekonferenz, um unter Beweis zu stellen, dass es ihnen gut gehe. Sie sprachen angesichts der Rettung von einem „Wunder“. Nach diesem Auftritt vor den Medien müsse nun Schluss sein, so Regierungsvertreter. Die Buben sollten in Ruhe zu ihren Familien zurückkehren. Doch die Regierung selbst sorgt dafür, dass die geglückte Rettungsaktion nicht in Vergessenheit gerät.

