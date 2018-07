USA zahlten 77.000 Dollar an Trumps Resort in Schottland

Die US-Regierung hat dem Golfresort von US-Präsident Donald Trump in Schottland vor dessen Besuch mehr als 77.000 Dollar (ca. 66.000 Euro) gezahlt. Das würden Aufzeichnungen über die Staatsausgaben der USA bezeugen, wie die Nachrichtenagentur Reuters heute berichtete.

Reuters sowie die schottische Zeitung „The Scotsman“ erheben Vorwürfe, dass die Zahlung aus dem Staatshaushalt das private Business des US-Präsidenten bereichern würde.

Reuters zufolge habe das US-Außenministerium im April 7.670 US-Dollar und ein paar Tage vor Trumps Besuch weitere 70.000 Dollar mit dem Betreff „Hotelzimmer für VIP-Besuch“ an SLC Turnberry Ltd überwiesen.

Trumps Söhne sind Vorstandsmitglieder

Unklar ist, ob die Zahlungen tatsächlich aufgrund Trumps Besuch vorgenommen wurden. Eine Sprecherin des Außenministeriums lehnte Reuters gegenüber eine Stellungnahme ab, eine Vertretung des Weißen Hauses reagierte nicht auf eine entsprechende Anfrage.

Turnberry gehört der Trump Organization. Die Söhne des US-Präsidenten, Eric und Donald Jr., fungieren als Vorstandsmitglieder bei Turnberry.

Trump und First Lady Melania übernachteten vergangenen Samstag in dem Golfresort in Schottland zwischen Trumps Besuch beim NATO-Gipfel in Brüssel und dem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Helsinki am Montag.

US-Botschaft in Israel teurer als versprochen

Unterdessen berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ („SZ“) davon, dass die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem fast hundertmal teurer wurde als angekündigt. Angekündigt waren ursprünglich einmal 250.000 US-Dollar (ca. 215.000 Euro), das wiederholte Trump mehrmals.

Laut „SZ“ sind aber bereits 335.402 Dollar ausgegeben worden, damit das bis dahin als Konsulat genutzte Gebäude pünktlich zum 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels am 14. Mai als Botschaft eröffnet werden konnte.