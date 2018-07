Akten unvollständig: BVT-U-Ausschuss rügt Ministerium

Der Untersuchungsausschuss zur Affäre ums Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) hat das Innenministerium abermals aufgefordert, alle Akten zu liefern. Die Oppositionsparteien haben in einer Geschäftsordnungssitzung heute ein entsprechendes Verlangen gestellt. Sollte das nicht funktionieren, drohen SPÖ, NEOS und Liste Pilz mit dem Gang zum Verfassungsgerichtshof.

Pilz: „Bewusste Sabotage“

Die Opposition beklagt schon länger, dass das FPÖ-geführte Innenministerium dem Parlament die notwendigen Akten nicht vollständig liefere. Mit der nochmaligen Aufforderung durch SPÖ, NEOS und Liste Pilz ist das Ministerium verpflichtet, binnen zwei Wochen „alle noch zurückgehaltenen Akten dem Untersuchungsausschuss vorzulegen“, so NEOS-Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper. Es fehle beispielsweise noch die komplette Kabinettskommunikation rund um die Hausdurchsuchung im BVT, und auch seitens der EGS, also jener Polizeieinheit, die die Hausdurchsuchung durchführte, fänden sich keinerlei Unterlagen.

„Das ist bewusste freiheitliche Sabotage des Untersuchungsausschusses“, so Peter Pilz. Er überlegt, im August eine U-Ausschuss-Sitzung einzuberufen, um Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ins Parlament zu zitieren. Dann müsse der Innenminister unter Wahrheitspflicht aussagen, warum Akten „zurückgehalten“ würden. Sollte das Innenministerium seiner Vorlagepflicht aus Sicht der Opposition wieder nicht entsprechend nachkommen, werde man sich an den Verfassungsgerichtshof wenden, sagte Krisper.

Streit über Namensnennungen

Ein weiteres Problem des BVT-U-Ausschusses betrifft die Zeugenladungen. Zwar sind die Auskunftspersonen selbst, die von den Oppositionsparteien in den U-Ausschuss geladen wurden, unstrittig. Einen Konflikt gibt es aber zwischen Opposition und Regierungsparteien in der Frage, inwieweit die Namen der Zeugen veröffentlicht werden. Die Opposition plädiert dafür, so wie es Usus ist, alle Namen bekanntzugeben. ÖVP und FPÖ sehen das anders. Für die Veröffentlichung der Zeugenliste ist ein Mehrheitsbeschluss notwendig. In der Sitzung am Mittwoch beschlossen die Regierungsparteien denn auch einen Antrag zur Veröffentlichung der Auskunftspersonen, die bis 3. Oktober aussagen sollen, allerdings steht bei sechs von ihnen lediglich „MitarbeiterIn/ehem MitarbeiterIn BVT“.