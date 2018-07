NSU-Helfer Ralf Wohlleben wieder frei

Einer der Unterstützer des deutschen Terrornetzwerks Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) in Deutschland, Ralf Wohlleben, ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Er verließ heute Früh die Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München, wie eine Sprecherin des Gefängnisses sagte. Es bestehe keine Gefahr mehr, dass sich Wohlleben durch Flucht entziehen könnte, teilte das zuständige Gericht in München mit.

Der Haftbefehl gegen den 43-Jährigen sei tags zuvor aufgehoben worden. Wo Wohlleben sich nach seiner Entlassung befindet, sei dem Gericht nicht bekannt.

Mordwaffe beschafft

Im NSU-Prozess gegen mutmaßliche deutsche Rechtsterroristen war Wohlleben zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Da er bereits seit sechs Jahren und acht Monaten in Untersuchungshaft saß, sah das Gericht nach Abschluss des Verfahrens nun keinen Haftgrund mehr. Mit der Entscheidung folgte das Gericht der Einschätzung des Generalbundesanwalts in Karlsruhe, der eine Gefängnisstrafe für Wohlleben für nicht mehr erforderlich hielt.

Das Gericht hatte Wohlleben der Beihilfe zum Mord schuldig gesprochen. Die Bundesanwaltschaft hatte dem ehemaligen Funktionär der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) vorgeworfen, die NSU-Mordwaffe vom Typ Ceska organisiert zu haben. Er habe gewusst, wofür die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sie benutzen wollten. Wohlleben hatte das stets bestritten.