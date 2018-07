Gerettete Buben aus Krankenhaus entlassen

Die aus einer Höhle in Thailand gerettete Buben-Fußballmannschaft ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die zwölf Buben und ihr Trainer verließen heute das Krankenhaus und stiegen in mehrere Kleinbusse.

Vor der Rückkehr zu ihren Familien wollen sie sich erstmals in einer Pressekonferenz (13.00 Uhr MESZ) über ihre Erlebnisse in der Höhle im Norden Thailands äußern.

Die Fußballer hatten am 23. Juni während der Regenzeit trotz aller Warnungen einen Ausflug in eine Höhle unternommen. Dort wurden sie von Wassermassen überrascht. Erst nach 17 Tagen kamen die letzten frei. Das Drama und die glückliche Rettung wurden in aller Welt verfolgt.