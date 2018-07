Regierung behält Linie bei

Seit Tagen äußert sich die Bundesregierung nicht zu den Angriffen von FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommentierte das in einem Zeitungsinterview nun mit ungewöhnlich scharfen Worte. An der Kommunikation der ÖVP-FPÖ-Koalition änderte die Kritik freilich nichts: Reaktionen aus dem Regierungsteam selbst blieben am Dienstag aus. Nur die FPÖ äußerte sich - und ging in einer Aussendung zum Gegenangriff über.

