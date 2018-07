Diskussion um Sonntagsöffnung wegen U-Bahn-Baus

Die Geschäftsleute des Siebensternviertels in Wien-Neubau streben eine Sonntagsöffnung für die Zeit des U-Bahn-Baus ab 2019 an. Im Herbst soll in der Entwicklungskommission des Bezirks eine Entscheidung fallen.

