Golf: England wartet seit 1992 auf British-Open-Sieg

Was Englands Fußballern bei der WM in Russland erneut verwehrt geblieben ist, sollen nun die Golfer schaffen: Bei den morgen im schottischen Carnoustie beginnenden British Open wartet England seit 1992 auf den Titel. Die größten Hoffnungen, diese Negativserie zu beenden, werden in den Weltranglistendritten Justin Rose gesetzt. Erstmals seit 2015 wieder mit dabei ist auch Tiger Woods.

