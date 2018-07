Fußball: Wie die WM 2018 den Fußball veränderte

Die Zweifel vor der WM in Russland waren groß. Wird Fußball in der Eishockey-Nation angenommen? Nutzt Präsident Wladimir Putin das Turnier zur Propaganda? Zerstört der Videobeweis die Freude am Fußball oder ist er ein Mehrwert? Nach 32 Tagen, 64 Spielen und dem Titelgewinn von Frankreich bleibt die Erkenntnis: Es war auf und abseits des Platzes eine der interessantesten Weltmeisterschaften der jüngsten Zeit mit vielen Überraschungen: Der Fußball hat in vielen Bereichen den nächsten Schritt gemacht.

