Wieder Schiffsblockade im Mittelmeer

Gerettete Migranten und Migrantinnen sind heute bereits den fünften Tag auf einem Schiff im Mittelmeer festgesessen. Die Flüchtlinge seien bereits am Freitag von der libyschen Küste in Richtung Italien losgefahren, berichtete ein Sprecher des tunesischen Verteidigungsministeriums der dpa.

Nachdem ihrem Boot der Sprit ausgegangen sei, habe ein tunesisches Versorgungsschiff die Menschen aufgenommen. Die Behörden in Italien und Malta verweigerten ihre Aufnahmen, nach Darstellung des Sprechers lehnten die Flüchtenden es ab, nach Tunesien gebracht zu werden. Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch berichtete dagegen davon, dass 40 Menschen an Bord der „Sarost 5“ Opfer einer politischen Blockade seien. Sea-Watch berief sich dabei offensichtlich auch auf Informationen von der Gruppe „Alarm Phone“, die Tunesien vorwerfen, die Menschen nicht an Land zu lassen.

Mindestens 19 Tote nach Kentern von Flüchtlingsboot

Nach dem Kentern eines Flüchtlingsboots vor der Küste Nordzyperns kamen indes nach Behördenangaben mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Bis zu 30 Menschen wurden am Nachmittag noch vermisst, wie die nordzypriotischen Sicherheitskräfte (GKK) mitteilten. Etwa hundert Passagiere konnten gerettet werden. Mitglieder der nordzypriotischen und der türkischen Küstenwache waren auf der Suche nach den Vermissten.

Die türkische Nachrichtenagentur meldete, auf dem Boot seien Syrer auf dem Weg nach Europa gewesen. Von amtlicher Seite wurde das zunächst nicht bestätigt. Das Boot sank laut GKK 16 Seemeilen vor der Stadt Gialousa (türkisch: Yeni Erenköy).