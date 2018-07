Zuvor insgesamt siebenmal verlängert

Siebenmal ist der Ausnahmezustand in der Türkei nach dem gescheiterten Putsch verlängert worden - in der Nacht auf Donnerstag ist der umstrittene Status nach insgesamt zwei Jahren aufgehoben worden. Präsident Recep Tayyip Erdogan regierte in dieser Zeit vornehmlich per Dekret - was ihn schon vor den jüngsten Wahlen faktisch zum Alleinherrscher machte und den Kampf gegen Oppositionelle, Journalisten und Menschenrechtler erleichterte. Die Bilanz: 77.000 Menschen in Haft, 130.000 Entlassungen.

