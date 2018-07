Von Rebellen belagerte Dörfer in Syrien werden evakuiert

In Syrien hat die Evakuierung der letzten zwei von Rebellentruppen belagerten Orte begonnen. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete in der Nacht auf heute von 20 Bussen, die aus den Dörfern Fua und Kafraja abfuhren. An Bord waren sowohl Kämpfer als auch Zivilisten.

Die Evakuierung ist nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien Teil einer Einigung zwischen Russland als Verbündetem der syrischen Regierung und der Türkei als Unterstützer der Aufständischen.

In regimekontrollierte Gebiete gebracht

Demnach sollen alle rund 6.900 Bewohner, darunter Kämpfer und Zivilisten, aus den Dörfern heraus und in von der Regierung kontrollierte Gebiete gebracht werden. Im Gegenzug sollen Hunderte Häftlinge aus den Gefängnissen des Regimes freigelassen werden.

Die mehrheitlich von Schiiten bewohnten Dörfer Fua und Kafraja sind die letzten beiden von den Rebellen belagerten Ortschaften in Syrien. Die Belagerung durch Rebellen und verbündete Dschihadistengruppierungen dauerte drei Jahre an.

2017 war in der Region schon einmal eine ähnliche Einigung ausgehandelt worden. Im Gegenzug wurden zwei von Regimetruppen belagerte Städte in der Nähe von Damaskus evakuiert. Der Flüchtlingskonvoi aus Fua und Kafraja wurde damals angegriffen. 150 Menschen starben, darunter 72 Kinder.