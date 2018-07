Bundesliga: Torhüter Stankovic steigt bei Salzburg auf

Salzburg nimmt mit vertauschten Rollen auf der Tormannposition die neue Saison in Angriff. Einen Aufstieg verzeichnete dabei Cican Stankovic. Der 25-Jährige wird in der Bundesliga statt Alexander Walke im Tor stehen. Der Deutsche kommt dafür im Europacup und im ÖFB-Cup zum Einsatz. „Wir haben zwei hervorragende Torhüter und wollen beiden gerecht werden“, sagte Coach Marco Rose. Da Walke nicht mehr in allen Spielen zum Einsatz kommt, kam es bei den Salzburgern auch zu einem Wechsel beim Kapitänsamt.

