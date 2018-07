Betrüger locken mit angeblichen Lottogewinnen

In Niederösterreich warnen Landeskriminalamt und Arbeiterkammer vor Betrügern, die ihren Opfern mit vermeintlichen Lottogewinnen derzeit mehrere tausend Euro an Bargeld herauslocken. In Niederösterreich seien bereits mehrere Fälle bekannt.

Mehr dazu in noe.ORF.at