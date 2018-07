Verfassungsklage gegen „Nord Stream 2“ abgewiesen

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ist auch vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht mit dem Versuch gescheitert, die Arbeiten an der Gaspipeline „Nord Stream 2“ durch die Ostsee zu stoppen. Das Gericht teilte heute mit, dass es die Beschwerde des Verbands nicht angenommen habe.

Der NABU wandte sich damit erfolglos gegen eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Mecklenburg-Vorpommern, das einen vorläufigen Baustopp abgelehnt hatte.

Gefährdung der Pflanzen- und Tierwelt

Der Naturschutzbund ist der Ansicht, dass durch den Bau der neuen Pipeline zwischen Russland und Deutschland gefährdete Meerestiere und -pflanzen geschädigt werden. Die Pipeline sei außerdem nicht nötig, um die Versorgungssicherheit Deutschlands mit Erdgas zu gewährleisten.

„Nord Stream 2“ soll über eine Länge von 1.230 Kilometern von Russland nach Deutschland führen. Sie wird weitgehend parallel zur Gaspipeline „Nord Stream 1“ verlaufen, die 2011 in Betrieb genommen wurde. Die Projektgesellschaft Nord Stream 2 AG hat ihren Sitz in der Schweiz. Die Unternehmensanteile werden vom russischen Energieriesen Gasprom gehalten. In das neue Projekt haben auch fünf westliche Firmen Geld investiert: die BASF-Tochter Wintershall, die E.ON-Abspaltung Uniper, die OMV, der britisch-niederländische Konzern Royal Dutch Shell sowie das französische Unternehmen Engie.