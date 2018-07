Rebellen im Süden Syriens geben weiteres Gebiet auf

Syriens Rebellen geben ein weiteres Gebiet im Süden des Bürgerkriegslandes auf. Oppositionelle Milizen stimmten einem unter russischer Vermittlung erzielten Abkommen für die Provinz Kunaitra zu, wie Staatsmedien und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien heute meldeten. Die Angaben der Beobachtungsstelle, die sich auf ein Netzwerk aus Informanten in Syrien beruft, sind von unabhängiger Seite schwer überprüfbar. Die Rebellen hätten unter anderem ihre schwere Waffen ausgehändigt. Flüchtlinge sollen in ihre Dörfer zurückkehren. Oppositionelle Kämpfer können in die noch von Rebellen kontrollierte Provinz Idlib im Nordwesten Syriens übersiedeln.

Regierungsgegner verlieren fast vollständiges Gebiet

Mit dem Abkommen verlieren die Regierungsgegner im Süden Syriens fast ihr vollständiges Gebiet. Dort kontrolliert ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) noch eine kleine Region. Zehntausende Menschen sind im Süden Syriens auf der Flucht. Die Provinz Kunaitra liegt direkt an den von Israel kontrollierten Golanhöhen. Die israelische Regierung ist alarmiert, weil sie nicht will, dass iranische Kräfte bis an die Grenze vorrücken. Der Iran ist wie Russland ein wichtiger Verbündeter der syrischen Regierung.