Private Braunbärenhaltung vor Verbot in Österreich

Die private Haltung von Braunbären in Österreich soll verboten werden. Die zuständige Ministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat der Tierschutzorganisation Vier Pfoten die entsprechende Gesetzesänderung bei einem Treffen zugesagt, hieß es heute in einer Aussendung der NGO. Derzeit kann sich in Österreich jede Privatperson unter gewissen Auflagen einen Braunbären zulegen.

Laut Vier Pfoten gilt etwa auch in Ländern wie dem Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Kroatien und Polen ein gesetzliches Verbot der Braunbärenhaltung. In Österreich ist die Haltung von gefährlichen Wildtieren, auch von Großbären, durch Private nach der 2. Tierhaltungsverordnung zwar generell verboten - die Braunbären sind jedoch laut der NGO absurderweise eine Ausnahme. Eindeutig in den jeweiligen Landessicherheitsgesetzen verboten ist die Privathaltung von Braunbären laut Vier Pfoten lediglich in Kärnten und Wien.

Aktuell sind Vier Pfoten keine Fälle von privaten Braunbärhaltungen in Österreich bekannt, doch in der Vergangenheit wurden auch hierzulande Bären aus ungeeigneten Haltungsbedingungen gerettet. Braunbären sind keine Kuscheltiere, sondern eine höchst anspruchsvolle und auch potenziell gefährliche Art, so die NGO.