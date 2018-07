Ryanair will Tarife für Flugbegleiter verhandeln

Ryanair hat die Vereinbarung mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di über die Aufnahme von Tarifverhandlungen für die Flugbegleiter in Deutschland bestätigt. „Ver.di wird jetzt die Vertretung aller direkt beschäftigten Kabinencrews sein, die in Ryanair-Flugzeugen in Deutschland arbeiten“, erklärte die Billigairline heute. Ziel sei es, zügig zum Abschluss von Tarifverträgen zu kommen. Für mehr als 60 Prozent des Personals in diesem Bereich liefen damit die Verhandlungen, erklärte Personalchef Eddie Wilson.

Ver.di hatte gestern erklärt, die Vereinbarung zur Aufnahme von Tarifverhandlungen umfasse neben den fest Angestellten auch die Leiharbeitnehmer bei Ryanair. Dazu ist die Airline, die sich nach starken Personalengpässen im Dezember erstmals zur Anerkennung von Gewerkschaften entschloss, aber offenkundig nicht bereit. Für das Kabinenpersonal in Deutschland führt auch die konkurrierende Flugbegleitergewerkschaft UFO mit Ryanair noch Gespräche, ist aber noch nicht als Verhandlungspartner anerkannt.

Die Pilotengewerkschaften in mehreren Ländern sind im Ringen um verbindliche bessere Arbeitsbedingungen mit dem Management schon weiter fortgeschritten. Die Tarifverhandlungen laufen aber zäh, da es grundlegende Meinungsverschiedenheiten gibt über die Rechtsgrundlage - ob irisches oder das jeweils nationale Recht - und die zu Verhandlungen berechtigten Gewerkschaftsvertreter. Bei der Vereinigung Cockpit läuft daher bis Ende des Monats eine Urabstimmung über einen weiteren Streik nach einer ersten begrenzten Aktion kurz vor Weihnachten.

Zahlreiche Flugausfälle wegen Arbeitsniederlegungen des Kabinenpersonals in Belgien, Portugal und Spanien hat Ryanair für Mitte nächster Woche angekündigt. Mitten in der Urlaubssaison sind an beiden Tagen bis zu 300 von 2.400 Flügen annulliert, wovon fast 50.000 Kunden betroffen sein werden. Das Ryanair-Kabinenpersonal aus ganz Europa will höhere Löhne und zum Beispiel Krankengeld durchsetzen.