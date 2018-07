Kritik an Sozialpolitik der Regierung

Kritische Reaktionen und einhergehende Forderungen hat es von der Gewerkschaft, SPÖ und Grünen am Donnerstag im Zuge des derzeit laufenden informellen EU-Sozialministerrates in Richtung ÖVP-FPÖ-Bundesregierung und deren Europapolitik gegeben. Der Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) kritisierte unter anderem, dass die Regierung soziale Themen an sich und auch die Sozialpartner ignoriere.

„Kampf für ein soziales Europa fehlt “

„Der Kampf für ein soziales Europa fehlt auf der Agenda der Bundesregierung leider völlig“, kritisierte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian: „Eines der wichtigsten Projekte, die Europäische Arbeitsbehörde gegen Lohn- und Sozialdumping, wird von der Regierung verschleppt, dabei wäre es so wichtig, sie nach Österreich zu holen.“ Die Bundesregierung müsse soziale Themen auch in der EU offensiv nach vorne bringen.

Digitalisierung und Automatisierung als soziale Themen

Die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyne Regner forderte eine rasche Reaktion auf die Herausforderungen der Digitalisierung und Automatisierung. „Internetmultis wie Amazon, Airbnb oder Google vergrößern ihre Marktmacht immer weiter, gleichzeitig steigt der Druck auf die Beschäftigten enorm.“ Es brauche ein Europa, in dem alle vom digitalen Wandel profitieren, gleichzeitig scheinselbstständiges Crowd-Working (Plattformarbeit) aber nicht überhandnehme und Apple seinen gerechten Anteil an Steuern zahle.

„Sozialministerin (Beate, Anm.) Hartinger-Klein wäre gut beraten, den arbeitnehmerInnenfeindlichen und antieuropäischen Kurs der schwarz-blauen Bundesregierung nicht in die EU zu exportieren“, hieß es von Monika Vana, Vizepräsidentin der Grünen Fraktion im Europaparlament und Mitglied im EP-Beschäftigungsausschuss (EMPL), anlässlich der bevorstehenden informellen Tagung der EU-Sozialminister in Wien. Die österreichische Bundesregierung sei „ein einziger Angriff auf das soziale Europa und hat keine Glaubwürdigkeit als Brückenbauer“.

Schutz atypisch Beschäftigter

„Zumindest auf dem Papier“ gehöre die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt mit den daraus resultierenden Herausforderungen wie der ständigen Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse zu den Prioritäten der österreichischen Ratspräsidentschaft. „Hier wäre in der Tat dringender Handlungsbedarf gegeben, etwa beim arbeitsrechtlichen Schutz atypisch Beschäftigter.“

„Die österreichische Bundesregierung ist hingegen gerade dabei, nicht nur den Wohlfahrtsstaat in Österreich brutal abzubauen, sondern auch europäische Grundrechte der ArbeitnehmerInnen anzugreifen wie die Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt und geltendes Europarecht zu missachten wie bei der Indexierung der Familienbeihilfe“, so Vana.