Vertrauensbruch als Begründung

Der Nationalrat hat die erste wilde Abgeordnete in dieser Legislaturperiode. Nach langen internen Querelen wurde nun Martha Bißmann aus dem Parlamentsklub der Liste Pilz (LP) ausgeschlossen. Es habe einen weiteren Vertrauensbruch gegeben, so die Begründung der Partei. Die Chancen Bißmanns, an andere Oppositionsfraktionen anzudocken, sind gering.

