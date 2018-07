Russland erhöht unter Protesten Pensionsalter

Das russische Parlament hat trotz Protesten eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters genehmigt. 372 Duma-Abgeordnete sprachen sich heute in erster Lesung für die Erhöhung auf 65 Jahre für Männer und 63 für Frauen aus, 102 Abgeordnete stimmten dagegen.

Bemerkenswert dabei ist, dass regierungsfreundliche Parteien wie die Kommunisten und die liberal-demokratische Partei den Vorstoß der Regierung von Präsident Wladimir Putin ablehnten. Die zweite Lesung des Gesetzes wurde für den 24. September angesetzt.

Weitere Proteste angekündigt

Die geplante erste Erhöhung des Pensionsantrittsalters in Russland seit fast 90 Jahren hatte einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Derzeit können Frauen in Russland mit 55 Jahren in Pension gehen, Männer mit 60 - früher als in den meisten Ländern der Welt. Allerdings ist auch die Lebenswartung der Russen verhältnismäßig niedrig. Vor der Abstimmung im Parlament demonstrierten rund 1.000 Menschen in Moskau gegen die Pläne des Kreml. Weitere Proteste sind angekündigt.