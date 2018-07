Illegales Holz: WWF-Beschwerde gegen heimische Firmen

Die Umweltschutzorganisation WWF geht erneut in die Offensive und will eine weitere Klage gegen heimische Holzunternehmen beim Bundesamt für Wald (BfW) einbringen. WWF-Geschäftsführerin Andrea Johanides sieht die Behörden gefordert: Nach neuen Vorwürfen müsste illegaler Holzhandel gestoppt und die Europäische Handelsverordnung (EUTR) auf Punkt und Beistrich umgesetzt werden.

Die Vorwürfe gegen mehrere österreichische Holzunternehmen wie Schweighofer, Egger und Kronospan stützen sich auf kürzlich veröffentlichte Berichte der Umweltorganisationen Environmental Investigation Agency (EIA) und Earthsight. Laut dem EIA-Bericht beziehen heimische Unternehmen weiterhin illegal geschlägertes Holz aus rumänischen Nationalparks. Durch Käufe von zahlreichen Zwischenhändlern wüssten die Unternehmen dabei selbst schlussendlich nicht, woher ihr Holz stamme, so David Gehl von EIA.

Kaum Änderungen zu beobachten

Nach fünf Jahren leerer Transparenzversprechungen hätte sich aufseiten der Unternehmen bisher wenig geändert. Regelungen wie die EUTR würden nur entsprechend greifen, wenn man auch wisse woher das Holz stamme, sagte Gehl. Die 2013 in Kraft getretene EUTR soll nachhaltige Waldbewirtschaftung fördern und den Handel von Holz und Holzprodukten aus illegalem Einschlag in die EU stoppen.

„Unser Unternehmen handelt entsprechend der Europäischen Holzhandelsverordnung“, sagte ein Sprecher von Schweighofer auf APA-Anfrage bereits am Dienstag, nachdem erste Vorwürfe bekanntgeworden waren. Über Gesetze hinausgehend gebe es strenge Unternehmensrichtlinien für die gesamte Wertschöpfungskette, so der Sprecher. Das Unternehmen habe sich freiwillig verpflichtet, kein Holz aus Nationalparks zu verarbeiten, und das, obwohl eine Holzernte in Teilen der Nationalparks gesetzlich erlaubt sei. Ein Holznachverfolgungssystem mache die rumänische Lieferkette sehr wohl transparent.

Egger-Gruppe will weitere Schritte setzen

Nach den jüngsten Vorwürfen von Umweltschutzorganisationen will der heimische Holzkonzern Egger weitere Schritte im Kampf gegen illegale Holzeinschlag setzen, wie das Unternehmen mitteilte. Man schätze die Arbeit der NGOs sehr und unterstütze die Forderung nach einer strengeren Gesetzgebung.

Trotzdem sei die Einhaltung europäischer Standards und Gesetzgebungen im Unternehmen selbstverständlich und würden bei der Auswahl der Lieferanten strikt beachtet. Man werde jedoch vor allem für Holz aus der Ukraine weitere Schritte setzen und erhoffe sich die Unterstützung lokaler Behörden und europäischer Institutionen, so der Konzern.